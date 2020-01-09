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Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика всех стран мира вырастет на 2,5% по сравнению с 2,4% в 2019 году.
Такие данные опубликованы в отчете Всемирного банка.
Причинами оживления экономического роста во Всемирном банке называют постепенное восстановление инвестиций и торговли на фоне свертывания торговой войны между США и Китаем.
В то же время, благоприятные экономические условия Всемирный банк ожидает не во всех странах. В частности, экономика США в 2020 году замедлится с 1,6% до 1,4%. Рост экономики Китая составит 5,9% по сравнению с 6,1% в 2019 году, а экономический рост Евросоюза замедлится до 1% (с 1,1%).
В то же время, быстрее будут расти экономики России, Турции и Бразилии, а экономика Ирана прекратит свое падение, ожидают во Всемирном банке.
Напомним, что Всемирный банк позитивно оценил то, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о незаконном обогащении.
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Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика всех стран мира вырастет на 2,5% по сравнению с 2,4% в 2019 году.
Такие данные опубликованы в отчете Всемирного банка.
Причинами оживления экономического роста во Всемирном банке называют постепенное восстановление инвестиций и торговли на фоне свертывания торговой войны между США и Китаем.
В то же время, благоприятные экономические условия Всемирный банк ожидает не во всех странах. В частности, экономика США в 2020 году замедлится с 1,6% до 1,4%. Рост экономики Китая составит 5,9% по сравнению с 6,1% в 2019 году, а экономический рост Евросоюза замедлится до 1% (с 1,1%).
В то же время, быстрее будут расти экономики России, Турции и Бразилии, а экономика Ирана прекратит свое падение, ожидают во Всемирном банке.
Напомним, что Всемирный банк позитивно оценил то, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о незаконном обогащении.