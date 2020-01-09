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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассчитывает на привлечение канадских специалистов к расследованию крушения лайнера МАУ в Иране, в результате которого погибли 63 канадца.

Об этом сообщает Reuters, передаёт Новое Время.

По словам Трюдо, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань уже имел разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Зарифом.

— Канада является одной из немногих стран, которые обладают технологиями и высоким уровнем знаний, когда речь идет о расследовании подобных катастроф, и поэтому мы можем внести большой вклад, — заявил Джастин Трюдо.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году. Роль посредника между Оттавой и Тегераном сейчас выполняет Италия.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что сейчас рассматривается четыре основные версии катастрофы самолета МАУ утром 8 января под Тегераном в Иране.