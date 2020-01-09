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Киев занял второе место среди 50 лучших мест планеты, которые стоит посетить туристам, по версии глобального туристического портала Big 7 Travel.
В список попали города, которые Big 7 Travel назвал самыми интересными для посещения туристами в 2020 году.
— Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна намного больше, чем вы могли бы ожидать, — пишут на портале об Украине.
Говоря о Киеве, составители списка отмечают активно развивающуюся культуру кафе и баров, древние соборы, памятники, а также возможность посетить Чернобыльскую зону.
В топ-10 списка вошли:
Напомним, в Украине в 2020 году будут созданы региональные туристические информационные центры.
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Киев занял второе место среди 50 лучших мест планеты, которые стоит посетить туристам, по версии глобального туристического портала Big 7 Travel.
В список попали города, которые Big 7 Travel назвал самыми интересными для посещения туристами в 2020 году.
— Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна намного больше, чем вы могли бы ожидать, — пишут на портале об Украине.
Говоря о Киеве, составители списка отмечают активно развивающуюся культуру кафе и баров, древние соборы, памятники, а также возможность посетить Чернобыльскую зону.
В топ-10 списка вошли:
Напомним, в Украине в 2020 году будут созданы региональные туристические информационные центры.