Киев занял второе место среди 50 лучших мест планеты, которые стоит посетить туристам, по версии глобального туристического портала Big 7 Travel.

В список попали города, которые Big 7 Travel назвал самыми интересными для посещения туристами в 2020 году.

— Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна намного больше, чем вы могли бы ожидать, — пишут на портале об Украине.

Говоря о Киеве, составители списка отмечают активно развивающуюся культуру кафе и баров, древние соборы, памятники, а также возможность посетить Чернобыльскую зону.

В топ-10 списка вошли:

Гваделупа, Карибы Киев, Украина Бостон, США Сан Хосе, Коста-Рика Новый Орлеан, США Мельбурн, Австралия Белфаст, Северная Ирландия Салар де Уюни, Боливия Остров Капити, Новая Зеландия Сингапур

Напомним, в Украине в 2020 году будут созданы региональные туристические информационные центры.