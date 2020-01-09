|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Старший директор Apple по глобальной конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud, и рассказала зачем.
Об этом она рассказала на выставке CES’2020 в Лас-Вегасе, сообщает издание The Telegraph.
По словам Хорват, компания автоматически просматривает изображения, сохраненные в онлайн-хранилище Apple – iCloud, чтобы проверить, содержат ли они незаконные фотографии, такие как сексуальное насилие над детьми.
Отмечается, что Apple часто отказывает правоохранительным органам и властям во взломе телефонов преступников, защищая конфиденциальность своих пользователей.
Выступая на выставке в Лас-Вегасе, Хорват заявила, что удаление шифрования, которое используется в приложении для обмена сообщениями, не было способом решения этих проблем, однако подчеркнула:
— Мы используем некоторые технологии, чтобы помочь отследить материалы о сексуальном насилии над детьми. Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы ни использовались наши продукты, и мы продолжаем поддерживать инновации в этой области. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей и сообщать о них. Подобно фильтрам спама в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для обнаружения подозрительной эксплуатации детей.
В то же время, в компании не уточнили то, как они проверяют изображения насилия над детьми, но многие технологические компании использует систему PhotoDNA, в которой изображения проверяются по базе данных ранее идентифицированных изображений. Эту технологию также используют Facebook, Twitter и Google.
Напомним, ранее компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Старший директор Apple по глобальной конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud, и рассказала зачем.
Об этом она рассказала на выставке CES’2020 в Лас-Вегасе, сообщает издание The Telegraph.
По словам Хорват, компания автоматически просматривает изображения, сохраненные в онлайн-хранилище Apple – iCloud, чтобы проверить, содержат ли они незаконные фотографии, такие как сексуальное насилие над детьми.
Отмечается, что Apple часто отказывает правоохранительным органам и властям во взломе телефонов преступников, защищая конфиденциальность своих пользователей.
Выступая на выставке в Лас-Вегасе, Хорват заявила, что удаление шифрования, которое используется в приложении для обмена сообщениями, не было способом решения этих проблем, однако подчеркнула:
— Мы используем некоторые технологии, чтобы помочь отследить материалы о сексуальном насилии над детьми. Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы ни использовались наши продукты, и мы продолжаем поддерживать инновации в этой области. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей и сообщать о них. Подобно фильтрам спама в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для обнаружения подозрительной эксплуатации детей.
В то же время, в компании не уточнили то, как они проверяют изображения насилия над детьми, но многие технологические компании использует систему PhotoDNA, в которой изображения проверяются по базе данных ранее идентифицированных изображений. Эту технологию также используют Facebook, Twitter и Google.
Напомним, ранее компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».