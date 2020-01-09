В четверг, 2 января, в Первомайске был выявлен факт невыполнения родительских обязанностей многодетной матерью, которая злоупотребляет спиртными напитками и не обеспечивает надлежащее лечение старшей дочери.

Об этом сообщает Управления по делам детей Первомайского горсовета на странице в Facebook.

— Учитывая сложность заболевания ребенка, безразличное отношение законных представителей к выполнению собственных обязанностей, приняты решения об устройстве девушки в учреждение социальной защиты, обеспечение предоставления семье необходимых социальных услуг, привлечение родителей несовершеннолетнего к административной ответственности, предусмотренной статьи 184 КУоАП, - говорится в сообщении.

Согласно статье 166 Уголовного Кодекса Украины, злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева нашли труп новорожденной девочки.