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В рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году, в Украине могут объединить три налога и сбора, уплачиваемых с зарплаты: единый социальный взнос, налог на доходы и военный сбор. При этом ставки объединенного налога могут снизить.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев, пишет hromadske.
— Несмотря на то, что я осторожно отношусь к уменьшению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел, и мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. В том числе, мне кажется, время объединения ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора, - сообщил Гетманцев.
Он отметил, что объединенный налог на зарплаты могут ввести с прогрессивной ставкой: то есть чем большими являются доходы, тем большей будет ставка. Это позволит снизить налоговую нагрузку на доходы людей с низкими доходами.
Ранее об уменьшении налогов с доходов физических лиц сообщала министр финансов Оксана Маркарова.
— Мне кажется, правильный выход - это улучшать выплачиваемость налогов и одновременно уменьшать «тень». И когда мы увидим реальных плательщиков и их возможности, тогда сможем менять налоговые ставки. Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать, - сообщила Маркарова.
Напомним, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими — около 10%.
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В рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году, в Украине могут объединить три налога и сбора, уплачиваемых с зарплаты: единый социальный взнос, налог на доходы и военный сбор. При этом ставки объединенного налога могут снизить.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев, пишет hromadske.
— Несмотря на то, что я осторожно отношусь к уменьшению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел, и мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. В том числе, мне кажется, время объединения ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора, - сообщил Гетманцев.
Он отметил, что объединенный налог на зарплаты могут ввести с прогрессивной ставкой: то есть чем большими являются доходы, тем большей будет ставка. Это позволит снизить налоговую нагрузку на доходы людей с низкими доходами.
Ранее об уменьшении налогов с доходов физических лиц сообщала министр финансов Оксана Маркарова.
— Мне кажется, правильный выход - это улучшать выплачиваемость налогов и одновременно уменьшать «тень». И когда мы увидим реальных плательщиков и их возможности, тогда сможем менять налоговые ставки. Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать, - сообщила Маркарова.
Напомним, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими — около 10%.