В Нафтогазе объяснили, какую роль выполняет компания в новом контракте на транзит российского газа уже после того, как газотранспортную систему передали независимому Оператору ГТС.

Как сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко во время пресс-конференции, состоявшейся 9 января, несмотря на то, что ГТС уже не принадлежит Нафтогазу, в новом контракте на транзит Газпром сделал Нафтогаз посредником на переговорах, пишет hromadske.

— Нафтогаз предоставляет услуги по организации транзита, соответственно, Нафтогаз является стороной контракта с Газпромом. Затем Нафтогаз заключил стандартный договор с украинским оператором, который регулируется украинским законодательством, - сообщил Витренко.

По его словам, плату за транзит газа Нафтогаз получает напрямую от Газпрома, а затем переводит Оператору ГТС. При этом Нафтогаз берет себе определенную плату за организацию таких услуг.

— Чтобы было понятно всем, это как турагентство. Вы когда едете в отпуск, то вместо того, чтобы бронировать отель, организовывать себе автобус от аэропорта до отеля, вы просто покупаете тур у туроператора, который уже сам бронирует и отель, и трансфер к нему, и организует ваш отдых. То же самое происходит и в Украине с транзитом: у Нафтогаза есть контракт с Газпромом, и он помогает Газпрому организовать транзит через территорию Украины, — пояснил Витренко.

По его словам, таким образом Газпром как бы подстраховался от того, что в Украине могут измениться нормативные акты, тарифы на транзит газа и тому подобное.

Как известно, с 1 января 2020 года газотранспортную систему вывели из состава Нафтогаза и передали новой компании — Оператору ГТС Украины. Это сделали для того, чтобы ввести в Украине европейские правила на рынке газа, которые предусматривают, что компания, которая занимается продажей и добычей газа не может одновременно заниматься его транспортировкой. Эта реформа получила название анбандлингНафтогаза.

Напомним, что оператор ГТС Украины в полном объеме получил от российского «Газпрома» оплату за транзит газа по территории Украины.