Об этом пишет «Детектор Медиа».

На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий «Прямого» оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельных этносов и употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли в них нарушения законодательства.

На какой именно выпуск программы Пояркова жаловалась Касьяненко, члены Нацсовета не уточнили. Вероятно, речь идет о выпуске программы «Поярков News» от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Зеленского «маленьким чмом», «криворожским ссыкунчиком», а его отца назвал «тупым».

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что воздержится от голосования за проверку, поскольку вопрос является политическим. Он раскритиковал программу, но одновременно напомнил, что за последние пять лет Нацсовет не защищал публичных лиц, если речь идет о сюжетах, посягающих на их честь и достоинство. Он отметил, что люди, которые считают, что их достоинство оскорбили, могут обратиться в суд, а Нацсовет готов предоставить видео в случае необходимости.

Костинский напомнил об одном подобном случае с оскорблением чести и достоинства президента Петра Порошенко.

— В июне 2017 года было активное политическое противостояние, массовые мероприятия в правительственном квартале. И в это время в эфире телеканала ZIK вышла передача с участием снайпера Ольги Терещенко, которая в эфире ток-шоу исполнила песню «Шоколадная задница». На тот момент у нас была дискуссия, нужно ли назначать проверку. Мы решили, что нет, потому что это не наша задача рассматривать политические вопросы, и мы ограничились предупреждением. Я буду пользоваться нашей практикой, мы никого не защищаем, — отметил Костинский.

Его позицию также поддержала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук.

Другие члены заявили, что речь идет не только о политических мотивах, но и о нарушении всех этических стандартов профессии.

— Речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие другие гости и поддерживали такую риторику. Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве. Я считаю, что надо провести проверку и подумать, что делать с другими каналами, которые пренебрегают стандартами профессии, — отметила Ольга Герасимюк.

В итоге из семи присутствующих на заседании членов Нацсовета пятеро поддержали назначение проверки «Прямого канала».