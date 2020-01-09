В Ингульском районе Николаева двое парней 15-ти и 18-ти лет гуляли по городу с оружием.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что парней, которые по улице Космонавтов с оружием направлялись в сторону парка увидел прохожий о чем сообщил в полицию. По словам мужчины, один из ребят держал в руках пистолет, а другой - автоматическое оружие.

По прибытию полицейские изъяли у парней оружие. По предварительному заключению специалистов одно оружие является прототипом автомата Калашникова, а другое пластиковым пистолетом для игры в страйкбол. По словам подростков, с таким принадлежностями они направлялись в парк, чтобы сделать фото.

Указанные предметы направлены на исследование. Их происхождение и каким образом это попало в руки подростков, устанавливается.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием».

Напомним, что в США в штате Алабама 14-летний подросток расстрелял пятерых членов своей семьи.