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Экипаж другого самолета, летевшего на большой высоте поблизости от самолета МАУ, видел, как горел украинский лайнер перед столкновением с землей.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство Irna, об этом говорится в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана по катастрофе.
Согласно отчету, очевидцы, среди которых были люди на земли, а также экипаж самолета, летевшего на высокой высоте, видели, как самолет горел в воздухе. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.
— Направление столкновения указывает, что самолет, который сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии, - цитирует агентство главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Напомним, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.
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Экипаж другого самолета, летевшего на большой высоте поблизости от самолета МАУ, видел, как горел украинский лайнер перед столкновением с землей.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство Irna, об этом говорится в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана по катастрофе.
Согласно отчету, очевидцы, среди которых были люди на земли, а также экипаж самолета, летевшего на высокой высоте, видели, как самолет горел в воздухе. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.
— Направление столкновения указывает, что самолет, который сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии, - цитирует агентство главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Напомним, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.