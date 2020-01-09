Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против главы СБУ Ивана Баканова относительно злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные бюро.

— Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю - прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производства, - сказано в сообщении от НАБУ.

Ранее в суд поступила жалоба от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), частью 2 статьи 368 (получение неправомерной выгоды), частью 3 статьи 365 (превышение служебных полномочий), частью 2 статьи 256 (содействие ОПГ), частью 1 статьи 396 (сокрытие преступления), частью 3 статьи 382 (невыполнение решения суда), частью 1 статьи 111 (государственная измена) и другие противоправные факты.

Таким образом, НАБУ открыло дело по указанному заявлению и будет расследовать возможные злоупотребления главы СБУ.

Напомним, что главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова 8 января заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции – Куршевель.