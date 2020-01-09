Украинская государственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения украинского Boeing-737 в Иране, в результате которого погибли 176 человек, по состоянию на 14.00 заявила, что на двигателях не были обнаружены следы пожара.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

— В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается, - передает Юрий Бутусов.

Также журналист отметил, что начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде представил предварительную информацию, которая ранее уже была озвучена.

— Самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился, - пишет он.

По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или не уже не управляемым — неизвестно.

В частности, Юрий Бутусов добавил, что в данный момент Иран не демонстрирует каких-либо признаков скрыть обстоятельства трагедии, готов предоставлять всю информацию и действовать согласно правилам международной организации гражданской авиации.

— Нам пока не предоставили данные радаров контроля воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить, - отметил журналист.

Напомним, 9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.

Как сообщалось, 9 января также объявлено днем траура в Иране.