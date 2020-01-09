В 2020 году Национальная служба здоровья Украины проверит качество предоставления медицинской помощи в больницах Николаева.

Об этом в эфире программы «Звіти наживо» на телеканале «UA: Миколаїв» рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.

По ее словам по окончанию реформирования вторичного звена городских медучреждений, в рамках медреформы в 2020 году начнется новый этап, который предусматривает проверку качество предоставления медицинской помощи и наказание для администрации больниц за ненадлежащее оказание услуг пациентам.

— Дальше идет абсолютно новый этап – проверка качества предоставления медицинской помощи. И будут приниматься очень жесткие меры к нашим администрациям, которые не смогут правильно организовать предоставление медицинской помощи нашим пациентам. Вплоть до того, что Национальная служба здоровья Украины будет расторгать с ними договоры. За этим будет четко следить НСЗУ. У нас создано пять филиалов. Наш филиал очень близко к нам – в Одессе. Он курирует пока три области – Херсонскую, Одесскую и Николаевскую. Еще АР Крым, но пока ситуация там затруднена. Все другие филиалы курируют намного больше областей, поэтому я думаю, что в южном регионе будут очень пристально следить за качеством предоставления медицинских услуг, - сказала Ирина Шамрай.

Напомним, что на строительство боксированного отделения корпуса Николаевской областной инфекционной больницы нужно 120 миллионов гривен.