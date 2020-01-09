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Директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен, газон на котором в прошлом году высыхал дважды, до сих пор не передано на баланс стадиона.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Владимира Коссе, вопрос передачи затягивается Управлением капитального строительства, которое так и не передало документы стадиону по данному объекту.
— Мы стадион в эксплуатацию не приняли. Сейчас УКС этим занимается. Это не ко мне вопрос! Вот когда примут в эксплуатации, вот тогда можно мне звонить. У меня пока ни одного документа. Вот и все. Это не ко мне вопросы, это к УКСу. Мы контролируем этот вопрос, этот вопрос контролирует подрядчик («Милениум ФЛО», – прим.). Я и сам переживаю, впереди близится Чемпионат Украины по футболу, я сам бывший спортсмен и я радею за то, чтобы футболисты играли на хорошем вопросе. Тут нужно просто разобраться. Лучше бы конечно, чтобы нам передали поле в эксплуатацию, – заявил Владимир Коссе.
Директор стадиона также отметил, что он дает в использование фирме подрядчику технику для ухода за газоном, чтобы он не высох как в прошлом году.
— Мы контролируем «Милениум ФЛО», потому что я им бесплатно давал трактора, чтобы они ними пользовались и следили за чашей стадиона. Сами понимаете, нужно ведь газон подстричь, вот они и просят у меня технику. Помогать нужно друг другу! Мы контролируем этот процесс. Поле же наше, николаевское, мы следим. Я говорю вам правду, что, если бы у нас были документы, проект, чтобы видеть, как все сделано, но УКС нам ничего не передал. «Милениум ФЛО» удобрял почву, навряд ли повторится ситуация (трава после зимы пожелтеет как в 2019 году, – прим.), – добавил директор стадиона.
Напомним, новое футбольное поле на Центральном городском стадионе в Николаеве открыли 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Во время открытия футбольного поля мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что из бюджета города на него было выделено 25 миллионов гривен.
В феврале 2019 года в мэрии Николаева заявили, что спустя полгода начали процедуру передачи на баланс Центрального городского стадиона нового футбольного поля.
По прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.
В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить.
Тогда же в марте в комментарии корреспонденту НикВести Владимир Коссе заявлял, что процесс передачи футбольного поля на баланс возглавляемого им учреждения не закончен. В тоже время чиновник не мог точно сказать, когда Управление капитального строительства закончит данный процесс.
В апреле 2019 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что газон на футбольном поле Центрального стадиона восстанавился после того как в почву внесли удобрения.
Тогжа же в апреле 2019 года Начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета в феврале 2019 года уже передало на баланс Центрального городского стадиона новое футбольное поле.
В июне 2019 года Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.
В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не может там готовиться к чемпионату.
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Директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен, газон на котором в прошлом году высыхал дважды, до сих пор не передано на баланс стадиона.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Владимира Коссе, вопрос передачи затягивается Управлением капитального строительства, которое так и не передало документы стадиону по данному объекту.
— Мы стадион в эксплуатацию не приняли. Сейчас УКС этим занимается. Это не ко мне вопрос! Вот когда примут в эксплуатации, вот тогда можно мне звонить. У меня пока ни одного документа. Вот и все. Это не ко мне вопросы, это к УКСу. Мы контролируем этот вопрос, этот вопрос контролирует подрядчик («Милениум ФЛО», – прим.). Я и сам переживаю, впереди близится Чемпионат Украины по футболу, я сам бывший спортсмен и я радею за то, чтобы футболисты играли на хорошем вопросе. Тут нужно просто разобраться. Лучше бы конечно, чтобы нам передали поле в эксплуатацию, – заявил Владимир Коссе.
Директор стадиона также отметил, что он дает в использование фирме подрядчику технику для ухода за газоном, чтобы он не высох как в прошлом году.
— Мы контролируем «Милениум ФЛО», потому что я им бесплатно давал трактора, чтобы они ними пользовались и следили за чашей стадиона. Сами понимаете, нужно ведь газон подстричь, вот они и просят у меня технику. Помогать нужно друг другу! Мы контролируем этот процесс. Поле же наше, николаевское, мы следим. Я говорю вам правду, что, если бы у нас были документы, проект, чтобы видеть, как все сделано, но УКС нам ничего не передал. «Милениум ФЛО» удобрял почву, навряд ли повторится ситуация (трава после зимы пожелтеет как в 2019 году, – прим.), – добавил директор стадиона.
Напомним, новое футбольное поле на Центральном городском стадионе в Николаеве открыли 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Во время открытия футбольного поля мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что из бюджета города на него было выделено 25 миллионов гривен.
В феврале 2019 года в мэрии Николаева заявили, что спустя полгода начали процедуру передачи на баланс Центрального городского стадиона нового футбольного поля.
По прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.
В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить.
Тогда же в марте в комментарии корреспонденту НикВести Владимир Коссе заявлял, что процесс передачи футбольного поля на баланс возглавляемого им учреждения не закончен. В тоже время чиновник не мог точно сказать, когда Управление капитального строительства закончит данный процесс.
В апреле 2019 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что газон на футбольном поле Центрального стадиона восстанавился после того как в почву внесли удобрения.
Тогжа же в апреле 2019 года Начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета в феврале 2019 года уже передало на баланс Центрального городского стадиона новое футбольное поле.
В июне 2019 года Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.
В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не может там готовиться к чемпионату.