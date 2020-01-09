Директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен, газон на котором в прошлом году высыхал дважды, до сих пор не передано на баланс стадиона.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Владимира Коссе, вопрос передачи затягивается Управлением капитального строительства, которое так и не передало документы стадиону по данному объекту.

— Мы стадион в эксплуатацию не приняли. Сейчас УКС этим занимается. Это не ко мне вопрос! Вот когда примут в эксплуатации, вот тогда можно мне звонить. У меня пока ни одного документа. Вот и все. Это не ко мне вопросы, это к УКСу. Мы контролируем этот вопрос, этот вопрос контролирует подрядчик («Милениум ФЛО», – прим.). Я и сам переживаю, впереди близится Чемпионат Украины по футболу, я сам бывший спортсмен и я радею за то, чтобы футболисты играли на хорошем вопросе. Тут нужно просто разобраться. Лучше бы конечно, чтобы нам передали поле в эксплуатацию, – заявил Владимир Коссе.

Директор стадиона также отметил, что он дает в использование фирме подрядчику технику для ухода за газоном, чтобы он не высох как в прошлом году.

— Мы контролируем «Милениум ФЛО», потому что я им бесплатно давал трактора, чтобы они ними пользовались и следили за чашей стадиона. Сами понимаете, нужно ведь газон подстричь, вот они и просят у меня технику. Помогать нужно друг другу! Мы контролируем этот процесс. Поле же наше, николаевское, мы следим. Я говорю вам правду, что, если бы у нас были документы, проект, чтобы видеть, как все сделано, но УКС нам ничего не передал. «Милениум ФЛО» удобрял почву, навряд ли повторится ситуация (трава после зимы пожелтеет как в 2019 году, – прим.), – добавил директор стадиона.

Напомним, новое футбольное поле на Центральном городском стадионе в Николаеве открыли 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Во время открытия футбольного поля мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что из бюджета города на него было выделено 25 миллионов гривен.

Александр Сенкевич на открытии поля Владимир Коссе на открытии поля

В феврале 2019 года в мэрии Николаева заявили, что спустя полгода начали процедуру передачи на баланс Центрального городского стадиона нового футбольного поля.

По прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.

В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить.

Тогда же в марте в комментарии корреспонденту НикВести Владимир Коссе заявлял, что процесс передачи футбольного поля на баланс возглавляемого им учреждения не закончен. В тоже время чиновник не мог точно сказать, когда Управление капитального строительства закончит данный процесс.

В апреле 2019 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что газон на футбольном поле Центрального стадиона восстанавился после того как в почву внесли удобрения.

Тогжа же в апреле 2019 года Начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета в феврале 2019 года уже передало на баланс Центрального городского стадиона новое футбольное поле.

Поле в июне 2019 года

В июне 2019 года Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.

В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не может там готовиться к чемпионату.