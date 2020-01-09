|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
В четверг, 9 января, в Новобугском районе местные жители вышли на протест против разгрузки жидких минеральных удобрений на территории бывшей нефтебазы.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
В частности, в сюжете отмечается, что помещение бывшей нефтебазы в селе Станционное было выкуплено частной компанией «Агрохимпродукт» еще в 2019 году. После прибытия вагон с химическим веществом, жители заблокировали подъезд поезда и не позволили разгрузиться.
Стоит отметить, что представители фирмы не имели при себе никаких документов на груз. В данный момент вагоны охраняются до выяснения обстоятельств.
В свою очередь, мэр Нового Буга Максим Лагодиенко заявил, что разгрузка груза пока остановлена до изучения документации.
— Пока что надо приостановить разгрузку данной продукции, для изучения документации, после этого жители будут дополнительно проинформированы о результатах, - сказал мэр.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В четверг, 9 января, в Новобугском районе местные жители вышли на протест против разгрузки жидких минеральных удобрений на территории бывшей нефтебазы.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
В частности, в сюжете отмечается, что помещение бывшей нефтебазы в селе Станционное было выкуплено частной компанией «Агрохимпродукт» еще в 2019 году. После прибытия вагон с химическим веществом, жители заблокировали подъезд поезда и не позволили разгрузиться.
Стоит отметить, что представители фирмы не имели при себе никаких документов на груз. В данный момент вагоны охраняются до выяснения обстоятельств.
В свою очередь, мэр Нового Буга Максим Лагодиенко заявил, что разгрузка груза пока остановлена до изучения документации.
— Пока что надо приостановить разгрузку данной продукции, для изучения документации, после этого жители будут дополнительно проинформированы о результатах, - сказал мэр.