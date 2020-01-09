В четверг, 9 января, в Новобугском районе местные жители вышли на протест против разгрузки жидких минеральных удобрений на территории бывшей нефтебазы.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

В частности, в сюжете отмечается, что помещение бывшей нефтебазы в селе Станционное было выкуплено частной компанией «Агрохимпродукт» еще в 2019 году. После прибытия вагон с химическим веществом, жители заблокировали подъезд поезда и не позволили разгрузиться.

Стоит отметить, что представители фирмы не имели при себе никаких документов на груз. В данный момент вагоны охраняются до выяснения обстоятельств.

В свою очередь, мэр Нового Буга Максим Лагодиенко заявил, что разгрузка груза пока остановлена до изучения документации.