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По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передаёт Громадське.
Для сравнения, в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году — 13,7%, в 2016 году — 12,4%, а в 2015 году — 43,3%.
Цены в декабре 2019 года уменьшились на 0,2%.
— На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, — сообщают в Госстате.
Размер инфляции в 2019 году оказался меньше целевого уровня, который установил Национальный банк (5%). Это означает, что НБУ может существенно снизить размер учетной ставки во время своего следующего заседания, которое состоится в конце января 2020 года.
Всего в 2019 году продукты питания подорожали на 4,8%: больше всего подорожали фрукты — на 18,8%, хлеб — на 9,7%, сыр — на 7,7%. В то же время яйца подешевели на 14,6%, а подсолнечное масло — на 1,4%.
Алкогольные и табачные изделия за год подорожали на 13%, а одежда и обувь — наоборот подешевели — на 2,3%.
Коммунальные услуги в 2019 году подешевели на 1,9% в основном из-за уменьшения тарифов на газ — на 28,7%. При этом горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения и водоотведения — на 12,2-12,7%. Стоимость электроэнергии, по данным Госстата, не изменилась.
Бытовая техника в 2019 году подешевела в среднем на 0,2%, услуги транспорта — на 2,4%, отдых и культура — на 0,1%.
Вместе с тем, в 2019 году подорожали услуги по охране здоровья — на 3,8%, стоимость связи выросла на 11,8%, а образования — на 13,5%. Отдых в отеле и средний чек в ресторане увеличились на 8,8%.
Напомним, что аудит деятельности государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия», директором которого является Руслан Олейник, установил неэффективные управленческие действия, рискованные операции, которые привели к недополучению доходов или лишним расходам на общую сумма 118 миллионов гривен.
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По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передаёт Громадське.
Для сравнения, в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году — 13,7%, в 2016 году — 12,4%, а в 2015 году — 43,3%.
Цены в декабре 2019 года уменьшились на 0,2%.
— На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, — сообщают в Госстате.
Размер инфляции в 2019 году оказался меньше целевого уровня, который установил Национальный банк (5%). Это означает, что НБУ может существенно снизить размер учетной ставки во время своего следующего заседания, которое состоится в конце января 2020 года.
Всего в 2019 году продукты питания подорожали на 4,8%: больше всего подорожали фрукты — на 18,8%, хлеб — на 9,7%, сыр — на 7,7%. В то же время яйца подешевели на 14,6%, а подсолнечное масло — на 1,4%.
Алкогольные и табачные изделия за год подорожали на 13%, а одежда и обувь — наоборот подешевели — на 2,3%.
Коммунальные услуги в 2019 году подешевели на 1,9% в основном из-за уменьшения тарифов на газ — на 28,7%. При этом горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения и водоотведения — на 12,2-12,7%. Стоимость электроэнергии, по данным Госстата, не изменилась.
Бытовая техника в 2019 году подешевела в среднем на 0,2%, услуги транспорта — на 2,4%, отдых и культура — на 0,1%.
Вместе с тем, в 2019 году подорожали услуги по охране здоровья — на 3,8%, стоимость связи выросла на 11,8%, а образования — на 13,5%. Отдых в отеле и средний чек в ресторане увеличились на 8,8%.
Напомним, что аудит деятельности государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия», директором которого является Руслан Олейник, установил неэффективные управленческие действия, рискованные операции, которые привели к недополучению доходов или лишним расходам на общую сумма 118 миллионов гривен.