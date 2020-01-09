9 января один украинский военный получил ранение на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил.

По данным ООС, поддерживаемые Россией боевики дважды нарушили режим тишины.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям возле населенного пункта Хутор Вольный в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Напомним, 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе.