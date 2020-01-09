В Государственном Концерне «Укроборонпром» назначены генеральные директора на два государственных предприятия, а также компанию.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Так, генеральным директором ГК «Завод имени В. А. Малышева» стал Василий Крылас. Крылас всю жизнь работал на производстве — харьковских заводах «Электротяжмаш», «Харьковпродмаш», «Спецмаш Украина», имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельностью, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятия и тому подобное.

Генеральным директором ГК «Завод 410 ГА» стал Алексей Попов. Попов завершил Харьковский авиационный институт по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» и получил управленческое образование в сфере авиации во Франции (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза и «аудитор системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли», Париж). Также Попов учился в канадском университете McGill, который входит в ТОП-100 лучших ВУЗов мира.

Генеральным директором ГК «Укрспецэкспорт» стал Вадим Ноздря. Ноздря является депутатом Киевского горсовета, где занимается жилищно-коммунальными вопросами.

Кроме того, по окончании отбора все новые руководители добровольно прошли исследование на полиграфе.

Ранее сообщалось, что в результате передачи недвижимого имущества в мае 2019 года Госконцерну «Укроборонпром», государственная стивидорная компания «Ольвия» потеряла значительную часть открытых складских участков и почти половину крытых складов, что ограничивает возможности предприятия в части предоставления услуг по хранению грузов. Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы.

Напомним, что аудиторы нашли на бронетанковом заводе в Николаеве нарушений на ₴1,4 миллиона.