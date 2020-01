В Министерстве обороны США считают, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.

Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают Newsweek и CBS News.

Собеседники издания сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, иранские военные ожидали военный ответ США и ошибочно сбили украинский самолет.

NEW: "CBS News has learned U.S. officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets. 176 people were killed, including at least 63 Canadians." https://t.co/BLBUKzzbO6 pic.twitter.com/EHENM9HgqM