В Министерстве обороны США считают, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.

Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают Newsweek и CBS News.

Собеседники издания сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, иранские военные ожидали военный ответ США и ошибочно сбили украинский самолет.

NEW: "CBS News has learned U.S. officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets. 176 people were killed, including at least 63 Canadians." https://t.co/BLBUKzzbO6 pic.twitter.com/EHENM9HgqM — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 9 января 2020 г.

«Официальные лица США уверены, что Иран сбил украинский рейсовый самолет через несколько часов после атак американских целей [в Ираке, — прим.]. Спецслужбы США перехватили сигал радара, сообщили источники. Американские спутники также зафиксировали запуск двух ракет земля-воздух перед крушением самолета», — сказано в сообщении CBS News.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть 7 версий катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, из них три — пока являются закрытыми.

Как известно, после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.