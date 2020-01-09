Исполняющим обязанности директора ГП «Николаевский облавтодор» стал Александр Колосовский.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосдаминистрации Александр Стадник в Facebook.

Губернатор провел встречу с дорожниками, в частности, заместителем, врио председателя правления ГАК «Автомобильные дороги Украины» Александром Козловским, на которой и представили нового руководителя облавтодора.

Сказано, что чиновники сегодня обсудили проблематику предприятия и возможные пути решения имеющихся вопросов.

— Согласно действующему законодательству на балансодержателя дорог возложена ответственность за соответствие автомобильных дорог требованиям безопасности движения. Это означает, что в случае возникновения трагических случаев на дорогах и доказательства того, что они произошли по вине дорожных служб, ответственность будут нести должностные лица этих служб, – написал Александр Стадник.

Согласно Единому реестру юрлиц, Александр Колосовский является совладельцем ООО «Киевпассервис».

Основные виды деятельности предприятия — общая медицинская практика, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями, пассажирский наземный транспорт.

Из открытых источников также известно, что до конца декабря 2019 года Александр Колосовсий являлся основателем и бенифициаром еще двух предприятий — ООО «Ависес» и ООО «Альянс-Газ», которые занимаются разными видами торговли. 6 января оба предприятия были переригистрированы на некого Максима Дроздова и изменили названия.

Также он владел строительной фирмой ООО «ИВК Евроинвестрой», которое в начале года тоже было перерегистрировано.

Напомним, в начале ноября врио главы правления Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» Роман Косинский отстранил директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана от руководства.

После глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что отстраненный директор дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Денис Харлан «забрал печать и прячется», чем парализует ремонт дорог в области.

Так, 8 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в «Николаевский облавтодор» и Службу автомобильных дорог.

1 ноября Денис Харлан написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Позже он заявил, что заявление об увольнении с занимаемой должности его заставили написать под давлением, без объяснения причин.

Однако 5 ноября Денис Харлан написал письмо в «Укравтодор», в котором просит считать недействительным его написанное ранее заявление об увольнении. А после обратился к руководителю «ГАК Автомобильные дороги Украины» Роману Косинскому с просьбой отстранить его от работы на время проверки предприятия.