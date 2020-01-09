|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил телеканал Sky News.
За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 — против.
«Страна четко дала понять, что она хочет, чтобы Brexit был осуществлен», — заявил представитель Даунинг-стрит.
Он подчеркнул, что сегодняшний результат является «существенным шагом» на пути к цели.
Как сообщает телеканал, следующее голосование по законопроекту пройдет в Палате лордов.
В случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.
Правительство Великобритании 20 декабря представило в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit.
Ранее сообщалось, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на отсрочку выхода страны из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил телеканал Sky News.
За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 — против.
«Страна четко дала понять, что она хочет, чтобы Brexit был осуществлен», — заявил представитель Даунинг-стрит.
Он подчеркнул, что сегодняшний результат является «существенным шагом» на пути к цели.
Как сообщает телеканал, следующее голосование по законопроекту пройдет в Палате лордов.
В случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.
Правительство Великобритании 20 декабря представило в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit.
Ранее сообщалось, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на отсрочку выхода страны из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.