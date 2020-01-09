Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил телеканал Sky News.

За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 — против.

«Страна четко дала понять, что она хочет, чтобы Brexit был осуществлен», — заявил представитель Даунинг-стрит.

Он подчеркнул, что сегодняшний результат является «существенным шагом» на пути к цели.

Как сообщает телеканал, следующее голосование по законопроекту пройдет в Палате лордов.

В случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.

Правительство Великобритании 20 декабря представило в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit.