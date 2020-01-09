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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших при крушении Боинга в Тегеране.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Владимир Зеленский отметил, что государство предоставит семьям погибших всю необходимую помощь, в тому числе и финансовую.
«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», - написал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны США считают, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.
Как известно, после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших при крушении Боинга в Тегеране.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Владимир Зеленский отметил, что государство предоставит семьям погибших всю необходимую помощь, в тому числе и финансовую.
«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», - написал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны США считают, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.
Как известно, после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.