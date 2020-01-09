Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших при крушении Боинга в Тегеране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский отметил, что государство предоставит семьям погибших всю необходимую помощь, в тому числе и финансовую.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», - написал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны США считают, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.