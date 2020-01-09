Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты уже ввели новый пакет санкций против Ирана в ответ на обстрел американских военных баз в Ираке.

По словам президента Соединенных Штатов, ограничительные меры уже введены в действие, пишет ZN.ua.

— Это уже сделано. Мы усилили их. Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно, - заявил Дональд Трамп в Белом доме в четверг, 9 января.

Каких именно отраслей иранской экономики касаются санкции и в чем суть новых ограничений, президент США не уточнил.

Накануне во время обращения к нации Дональд Трамп дал понять, что его администрация не намерена наносить удары по Ирану, а собирается ограничиться усилением санкций в ответ на ракетные обстрелы военных баз в Ираке.