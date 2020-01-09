|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты уже ввели новый пакет санкций против Ирана в ответ на обстрел американских военных баз в Ираке.
По словам президента Соединенных Штатов, ограничительные меры уже введены в действие, пишет ZN.ua.
— Это уже сделано. Мы усилили их. Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно, - заявил Дональд Трамп в Белом доме в четверг, 9 января.
Каких именно отраслей иранской экономики касаются санкции и в чем суть новых ограничений, президент США не уточнил.
Накануне во время обращения к нации Дональд Трамп дал понять, что его администрация не намерена наносить удары по Ирану, а собирается ограничиться усилением санкций в ответ на ракетные обстрелы военных баз в Ираке.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты уже ввели новый пакет санкций против Ирана в ответ на обстрел американских военных баз в Ираке.
По словам президента Соединенных Штатов, ограничительные меры уже введены в действие, пишет ZN.ua.
— Это уже сделано. Мы усилили их. Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно, - заявил Дональд Трамп в Белом доме в четверг, 9 января.
Каких именно отраслей иранской экономики касаются санкции и в чем суть новых ограничений, президент США не уточнил.
Накануне во время обращения к нации Дональд Трамп дал понять, что его администрация не намерена наносить удары по Ирану, а собирается ограничиться усилением санкций в ответ на ракетные обстрелы военных баз в Ираке.