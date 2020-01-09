Сейм Польши осудил «провокационные и неправдивые» заявления представителей высших органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Варшаву в развязывании Второй мировой войны.

Об этом гласит резолюция, принятая в четверг, 9 января, пишет Новое время.

— Величие нации и отношения между государствами нельзя построить на лжи и фальсификации истории, — сказано в документе.

Польские депутаты выступили против «манипулирования фактами и искажения истории» российскими политиками «с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений».

В документе указывается, что Вторую мировую войну развязали две тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, и после заключения пакта Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы.

— Война привела к гибели десятков миллионов людей, созданию нацистских концентрационных лагерей и Холокосту в Европе — одного из величайших преступлений в истории человечества, — говорится в резолюции.

Комментируя резолюцию сейма Польши, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Варшаве заявить о сомнениях в решениях Нюрнбергского трибунала.

— Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить, — написала она в Facebook.

Мария Захарова добавила, что, таким образом, идеология победила правду. По ее словам, складывается впечатление, что «наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве».

Ранее сообщалось о том, что в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за совместного заявления с послом Израиля относительно проведения факельного шествия в Украине, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.