Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

Об этом сообщает CNN.

— В настоящее время существует масса информации о том, что рейс был сбит иранской ракетой Земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование, — сказал Борис Джонсон.

По его словам, на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь «жизненно важно, чтобы была осуществлена немедленная и уважительная репатриация тех, кто погиб, чтобы их семьи могли скорбеть должным образом».

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».