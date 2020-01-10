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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
Об этом сообщает CNN.
— В настоящее время существует масса информации о том, что рейс был сбит иранской ракетой Земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование, — сказал Борис Джонсон.
По его словам, на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь «жизненно важно, чтобы была осуществлена немедленная и уважительная репатриация тех, кто погиб, чтобы их семьи могли скорбеть должным образом».
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
Об этом сообщает CNN.
— В настоящее время существует масса информации о том, что рейс был сбит иранской ракетой Земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование, — сказал Борис Джонсон.
По его словам, на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь «жизненно важно, чтобы была осуществлена немедленная и уважительная репатриация тех, кто погиб, чтобы их семьи могли скорбеть должным образом».
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».