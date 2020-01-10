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Украина передала российской стороне ноту протеста в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.
— В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста, - написала Екатерина Зеленко.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства подчеркнула недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.
— Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права, - заявила Екатерина Зеленко.
Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин очередной раз прибыл в оккупированный Крым с нарушением норм международного права и украинского законодательства, и присутствовал на пусках потенциально ядерных ракет.
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Украина передала российской стороне ноту протеста в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.
— В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста, - написала Екатерина Зеленко.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства подчеркнула недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.
— Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права, - заявила Екатерина Зеленко.
Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин очередной раз прибыл в оккупированный Крым с нарушением норм международного права и украинского законодательства, и присутствовал на пусках потенциально ядерных ракет.