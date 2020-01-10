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Иран разрешил авиакомпании Boeing приобщиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране.
Об этом заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави, сообщает IRNA.
По словам Аббаса Муссави, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будет приобщена не только Украина, но и представителей американской компании Boeing, которая является производителем авиалайнера.
Кроме того, в иранском МИД призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.
— Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране, - подчеркнул Аббас Муссави.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.
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Иран разрешил авиакомпании Boeing приобщиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране.
Об этом заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави, сообщает IRNA.
По словам Аббаса Муссави, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будет приобщена не только Украина, но и представителей американской компании Boeing, которая является производителем авиалайнера.
Кроме того, в иранском МИД призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.
— Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране, - подчеркнул Аббас Муссави.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.