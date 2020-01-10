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Президент США Дональд Трамп сменил позицию и отметил, что серьезно относится к глобальному потеплению и считает его серьезной проблемой.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
— Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду, — заявил Дональд Трамп.
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты Америки направили официальное сообщение в Организацию Объединенных Наций о выходе из Парижского соглашения по климату.
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Президент США Дональд Трамп сменил позицию и отметил, что серьезно относится к глобальному потеплению и считает его серьезной проблемой.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
— Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду, — заявил Дональд Трамп.
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты Америки направили официальное сообщение в Организацию Объединенных Наций о выходе из Парижского соглашения по климату.