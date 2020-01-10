Президент США Дональд Трамп сменил позицию и отметил, что серьезно относится к глобальному потеплению и считает его серьезной проблемой.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

— Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду, — заявил Дональд Трамп.

Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты Америки направили официальное сообщение в Организацию Объединенных Наций о выходе из Парижского соглашения по климату.