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Конгресс США проголосовал за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.
Резолюция несет рекомендательный характер, сообщает CNN.
За проголосовали 224 конгрессмена. Против высказались 194.
Теперь резолюцию должен поддержать Сенат США.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Ирана в ответ на обстрел американских военных баз в Ираке.
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Конгресс США проголосовал за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.
Резолюция несет рекомендательный характер, сообщает CNN.
За проголосовали 224 конгрессмена. Против высказались 194.
Теперь резолюцию должен поддержать Сенат США.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Ирана в ответ на обстрел американских военных баз в Ираке.