Национальное управление по безопасности транспорта Соединенных Штатов Америки (NTSB) согласовало приглашение Ирана принять участие в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране 8 января.

Это подтвердили в управлении, пишет Reuters.

Отмечается, что Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе самолета МАУ.

— NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы, - говорится в сообщении.

Участие США в расследование подтвердила и иранская сторона.

— Национальное управление по безопасности транспорта США ответило нашем главном следственном и сообщил о аккредитованного представителя, - сказал Reuters представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН Фахат Парвареш.

Он добавил, что Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Им готовы предоставить визы.

Отмечается, что США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG, потерпевшего катастрофу в Иране, был спроектированных и построен в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее в Иране заявили, что юридический представитель компании Boeing будет участвовать в расследовании авиакатастрофы.