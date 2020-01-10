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Национальное управление по безопасности транспорта Соединенных Штатов Америки (NTSB) согласовало приглашение Ирана принять участие в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране 8 января.
Это подтвердили в управлении, пишет Reuters.
Отмечается, что Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе самолета МАУ.
— NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы, - говорится в сообщении.
Участие США в расследование подтвердила и иранская сторона.
— Национальное управление по безопасности транспорта США ответило нашем главном следственном и сообщил о аккредитованного представителя, - сказал Reuters представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН Фахат Парвареш.
Он добавил, что Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Им готовы предоставить визы.
Отмечается, что США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG, потерпевшего катастрофу в Иране, был спроектированных и построен в Соединенных Штатах.
Напомним, ранее в Иране заявили, что юридический представитель компании Boeing будет участвовать в расследовании авиакатастрофы.
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Национальное управление по безопасности транспорта Соединенных Штатов Америки (NTSB) согласовало приглашение Ирана принять участие в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране 8 января.
Это подтвердили в управлении, пишет Reuters.
Отмечается, что Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе самолета МАУ.
— NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы, - говорится в сообщении.
Участие США в расследование подтвердила и иранская сторона.
— Национальное управление по безопасности транспорта США ответило нашем главном следственном и сообщил о аккредитованного представителя, - сказал Reuters представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН Фахат Парвареш.
Он добавил, что Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Им готовы предоставить визы.
Отмечается, что США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG, потерпевшего катастрофу в Иране, был спроектированных и построен в Соединенных Штатах.
Напомним, ранее в Иране заявили, что юридический представитель компании Boeing будет участвовать в расследовании авиакатастрофы.