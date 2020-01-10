Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой. Такое заявление сделал официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

— Все эти сообщения являются психологической войной против Ирана ... все те страны, граждане которых находились на борту самолета, могут отправлять представителей, и мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к расследованию и изучению черных ящиков, - сказал Али Рабей.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

— Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране, - сказал Аббас Мусави.

Ранее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

