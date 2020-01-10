|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
— Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин, – написал Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что позже он будет говорить о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео. Он также добавил, что комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу.
— Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов, – отметил он.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
— Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин, – написал Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что позже он будет говорить о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео. Он также добавил, что комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу.
— Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов, – отметил он.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.