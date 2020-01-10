Президент Украины Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин, – написал Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, что позже он будет говорить о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео. Он также добавил, что комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу.

— Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов, – отметил он.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.