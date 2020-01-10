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Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин рассказал, что из-за отсутствия парковки на Соборной площади патрульная полиция регулярно выписывает штрафы горожанам, которые оставляют там свои автомобили.
Об этом он рассказал сегодня, 10 января в ходе заседания исполкома, - передает корреспондент НикВести.
— Патрульная полиция нашла себе место сенокоса. Косят с утра до вечера. Построили Соборную площадь, все сделали, а где людям парковаться — не сделали. Патрульная полиция уже живет под театром Чкалова и от Лягина до Декабристов. Потому что там пешеходный переход и сразу же знак «остановка запрещена». В новогодние праздники тут было столько патрульной полиции, здесь были такие крики. Лично мне человек 8 звонили и говорили, что на них составляют протокол. Я к чему. Мы создали место отдыха для людей, но не обеспечили им место, где поставить машины. Давайте как-то решим этот вопрос, - сказал Владимир Тимошин.
Мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергею Кореневу согласовать изменение знака «остановка запрещена» с полицией.
Напомним, что при реконструкции Соборной площади не учли парковку под зданием мэрии. Из-за отсутствия парковочных местнесколько автомобилей устроили на площади незаконную парковку.
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Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин рассказал, что из-за отсутствия парковки на Соборной площади патрульная полиция регулярно выписывает штрафы горожанам, которые оставляют там свои автомобили.
Об этом он рассказал сегодня, 10 января в ходе заседания исполкома, - передает корреспондент НикВести.
— Патрульная полиция нашла себе место сенокоса. Косят с утра до вечера. Построили Соборную площадь, все сделали, а где людям парковаться — не сделали. Патрульная полиция уже живет под театром Чкалова и от Лягина до Декабристов. Потому что там пешеходный переход и сразу же знак «остановка запрещена». В новогодние праздники тут было столько патрульной полиции, здесь были такие крики. Лично мне человек 8 звонили и говорили, что на них составляют протокол. Я к чему. Мы создали место отдыха для людей, но не обеспечили им место, где поставить машины. Давайте как-то решим этот вопрос, - сказал Владимир Тимошин.
Мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергею Кореневу согласовать изменение знака «остановка запрещена» с полицией.
Напомним, что при реконструкции Соборной площади не учли парковку под зданием мэрии. Из-за отсутствия парковочных местнесколько автомобилей устроили на площади незаконную парковку.