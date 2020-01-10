Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что благодаря работе исполнительного комитета в городе возобновляется строительство недостроенных зданий.

Об этом он заявил в ходе заседания Николаевского городского совета сегодня, 10 января, - передает корреспондент НикВести.

— Очень много говорят о плохом, но я хочу сказать, что мы с вами работаем на исполкоме, даем разные разрешения, продлеваем. Благодаря этой работе у нас по городу сейчас те долгострои, которые стояли много-много лет, а некоторые из них 15-20 лет, начали строиться. На проспекте Центральном уже в активной фазе идет строительство — между 6 Слободской и 3 Слободской, возле Дома учителя, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что бизнес выкупил недостроенное здание при въезде в город со стороны Варваровки, чтобы привести его в порядок. Как известно, там планировалось построить туристическую базу на берегу Южного Буга, однако в 2016 году строительство остановилось.

— Все это запускается, все это меняется — это очень хорошо, потому что город будет развиваться, когда будет работать кран в Николаеве. Это недострой, который стоял на перекрестке улицы Космонавтов и улицы Троицкой. Долго встречала всех, кто въезжал в Николаев, своим недостроенным видом. Есть бизнес, который выкупил это здание и хочет привести его в порядок. Я думаю, что вопрос продажи квартир уже будет проблемой бизнесменов, в не нашей. Главное, чтобы этот недострой исчез из карты Николаева, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не может ждать, пока закончится расследование по делу о покупке городским советом в 2017 году недостроенного здания банка «Столица» в микрорайоне Намыв за 11 миллионов гривен, так как оно за это время «развалится».