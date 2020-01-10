Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что планирует собрать на очередных местных выборах, которые пройдут осенью этого года, команду из людей, которые занимаются развитием Николаева.

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 10 января, во время прес-конференции, - передает корреспондент НикВести.

— Очень важно, чтобы качественный состав депутатского корпуса, чтобы люди понимали, что главное не только выбрать городского голову, но очень важно, и последние 4 года мы видим, что мы должны выбирать и депутатский корпус, который будет заниматься развитием города, стратегическим мышлением, а не удовлетворением собственных политических амбиций или каких-либо бизнес интересов. Обязательно, я думаю, что буду идти в команде с людьми, с которыми будет не стыдно идти в горсовет. Думаю, это будут люди, которые эти 5 лет работали, кто-то в депутатском корпусе, кто-то - не в депутатском. Как это будет - посмотрим в ближайшее время, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что на местных выборах в 2015 году Александр Сенкевич избрался в иэры Николаева от партии «Самопомощь», однако покинул ее в конце 2018 года.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич на предстоящих выборах мэра Николаева планирует баллотироваться как самовыдвиженец.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс Украины, который существенно увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысячу 388 гривен. Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.