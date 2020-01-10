Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин просит разобраться, на каком основании в микрорайоне «Соляные» на месте массового захоронения появилась новая автозаправка.

Об этом он сказал в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета сегодня, 10 января, - передает корреспондент НикВести.

— За мостом (Ингульским, - прим.), с правой стороны АЗС «AMIC», а за ней появилась новая заправка. Хочу напомнить, что там большое захоронение концлагеря — похоронено 35 тысяч человек и стоит памятный знак. Я только вчера увидел эту заправку — откуда она там появилась? Ее там не было, была заброшена очень много лет. Напомню почему. Еще при покойном Чайке (Владимир Дмитриевич, мэр Николаева, - прим.), когда строился «Praktiker» и когда им давали разрешение, то их постоянно смещали на 5-10 метров, потому что там все захоронение, а не только там, где памятный знак стоит. И вдруг выросла новая заправка. Вообще непонятно откуда она появилась — до Нового года ее не было. Возникает вопрос: что это за заправка?, - сказал Владимир Тимошин.

Также член исполкома просил мэра Николаева Александра Сенкевича дать протокольное поручение, чтобы изучить границы захоронения и разобраться, на каком основании появилась новая автозаправка.

В свою очередь, мэр Николаева дал протокольное поручение директору Департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрею Ермолаеву совместно с Управлением земельными ресурсами изучили этот вопрос.

Напомним, что новый начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак поставил задачу прекратить деятельность всех нелегальных автозаправочных станций в области.