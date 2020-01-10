В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины могут совместно расшифровывать черные ящики.

Об этом пишет Bloomberg.

Стороны совместно будут вести расследование и извлекать данные из бортовых самописцев. Ход расследование будут контролировать судебные власти Ирана.

Отмечается, что в пятницу специалисты попробуют осмотреть черные ящики, чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию. При этом, в Иране не хотят, чтобы бортовые ящики вывозили за пределы страны для проведения расследования. С изучением черных ящиков также могут помочь три иранские авиакомпании.

Агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников пишет, что расследование авиакатастрофы может занять от одного до двух лет. Источник также заявил, что Иран предпочел бы самостоятельно расшифровать черные ящики и при необходимости отправлял данные в РФ, Канаду, Францию или Украину, поскольку с этими странами заключено соглашение.

Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.