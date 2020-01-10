Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает работу главного архитектора Андрея Цымбала достойной и не видит на сегодня лучших кандидатур.

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 10 января, во время пресс-конференции, - передает корреспондент НикВести.

— Я считаю, что наш архитектор - достойный человек и специалист. Вопрос в том, что когда я беру кого-то на работу, в знакомстве с коллективом я обычно говорю, вспоминая фильм Звездный десант, в котором люди боролись с жуками. Там был один сержант, который говорил: «Беру тебя на службу пока тебя не убьют или я не найду лучшего». Мы им так и говорим. Главный архитектор работает, желания уйти у него пока нет, но лучшего я не нашел, - сказал Александр Сенкевич.

В частности, городской голова подчеркнул, что других кандидатур на эту должность у него пока нет, поскольку николаевские журналисты распространяют множество негативной информации о деятельности органов городского совета, распугивая тем самым людей, которые хотели бы там работать.

— У нас сегодня не стоит очередь из архитекторов, которые хотели бы работать в Николаеве. Более того, сегодня средства массовой информации любому человеку, который хочет работать в Николаеве найдет все плохое, что тут (в городском совете,- прим.) есть и выдадут это, делая так, что тут никто не хоч работать. Вы видели людей, который прихали из других городов и хотели бы тут работать, это был бы для них карьерный рост? Я видел людей, которые уехали из Николаева. И это все на информационном фоне, люди не хотят, потому что Николаев опускает тут людей, рушит их репутацию, - отмтил мэр.

Напомним, в августе 2019 года мэр Александр Сенкевич пригрозил уволить главного архитектора Николаева Андрея Цымбала, если в городе продолжат незаконную установку сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.