Виктория Москаленко, глава Николаевского облсовета

Созданные в рамках реформирования новые юридические лица медучреждений в Николаевской области не могут начать свою работу из-за отсутствия на рабочем месте главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко.

Об этом НикВести рассказали в областном совете.

Как известно, в декабре Николаевский областной совет принял решение о реорганизации 21 больницы в 16 коммунальных неприбыльных предприятий в рамках реформы системы здравоохранения. Для того, чтобы вести хозяйственную деятельность, фактически новосозданные больницы должны заключить договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ) для получения финансирования, однако руководители больницы не могут это сделать без доверенности, которую должна подписать глава Николаевского облсовета Виктории Москаленко.

Это влияет на хозяйственную деятельность больниц, которые не могут проводить закупки, кормить пациентов и так далее.

Руководители больниц не могут застать на работе Викторию Москаленко со 2 января.

В связи с этим, депутаты Николаевского облсовета Татьяна Демченко, Иван Кухта, Виктор Сторчеус и Светлана Гладун обратились к заместителю главы Николаевского облсовета с просьбой предоставить документы, на основании которых Виктория Москаленко отсутствовала на рабочем месте 2, 3, 8 и 9 января.

«Состоянием на 9 января в общем отделе исполнительного аппарата облсовета отсутствуют документы, свидетельствующие об отсутствии на рабочем месте главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко», - сообщил Андрей Кротов депутатам.

Копия письма за подписью замглавы облсовета есть у редакции НикВести.

По имеющейся информации, сегодня, 10 января, главу облсовета Викторию Москаленко тоже никто не видел на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что зарплата главы Николаевского облсовета Москаленко в среднем составляет 60 тысяч гривен в месяц.