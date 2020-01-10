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В Николаеве маршрутное такси №62 в тестовом режиме будет курсировать через Городскую больницу №4.
Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 10 января, - передает корреспондент НикВести.
Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич к нему обратились жители микрорайона «Намыв» и микрорайона «Северный» с просьбой обеспечить проезд к 4 городской больницу, которая находится на улице Адмирала Макарова, 1.
Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов рассказал, что в результате переговоров перевозчик согласился на несколько месяцев в тестовом запустить маршрут №62 через больницу №4.
— Есть договоренность с перевозчиком, который согласился запустить в тестовом режиме на 2-3 месяца маршрут №62 сообщения «Намыв-Терновка» с 08:00 до 16:00 - в рабочее время через 4 больницу - до 5 углов. Сейчас мы прорабатываем изменения, график, а также установим дополнительные таблички. Если все будет в порядке, потом будет выносить на рассмотрение исполкома изменение маршрута, - сказал Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов также добавил, что в соответствии с изменениями маршрут №62 будет курсировать из микрорайона «Терновка» - выполнять правый поворот на Адмирала Макарова, затем высаживать пассажиров возле городской больницы №4 и выезжать на Пушкинское кольцо через проспект Центральный. При этом он отметил, что назад маршрутное такси будет двигаться по аналогичному маршруту через улицу Рюмина.
Напомним, что 29 декабря, в Николаеве протестировали новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв».
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В Николаеве маршрутное такси №62 в тестовом режиме будет курсировать через Городскую больницу №4.
Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 10 января, - передает корреспондент НикВести.
Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич к нему обратились жители микрорайона «Намыв» и микрорайона «Северный» с просьбой обеспечить проезд к 4 городской больницу, которая находится на улице Адмирала Макарова, 1.
Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов рассказал, что в результате переговоров перевозчик согласился на несколько месяцев в тестовом запустить маршрут №62 через больницу №4.
— Есть договоренность с перевозчиком, который согласился запустить в тестовом режиме на 2-3 месяца маршрут №62 сообщения «Намыв-Терновка» с 08:00 до 16:00 - в рабочее время через 4 больницу - до 5 углов. Сейчас мы прорабатываем изменения, график, а также установим дополнительные таблички. Если все будет в порядке, потом будет выносить на рассмотрение исполкома изменение маршрута, - сказал Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов также добавил, что в соответствии с изменениями маршрут №62 будет курсировать из микрорайона «Терновка» - выполнять правый поворот на Адмирала Макарова, затем высаживать пассажиров возле городской больницы №4 и выезжать на Пушкинское кольцо через проспект Центральный. При этом он отметил, что назад маршрутное такси будет двигаться по аналогичному маршруту через улицу Рюмина.
Напомним, что 29 декабря, в Николаеве протестировали новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв».