Япония высказала свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Японии, пишет LB.ua.

— В связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января, унесшей много человеческих жизней, Япония чтит память жертв и выражает глубочайшие соболезнования их семьям, которые сейчас находятся в скорби, - сказано в заявлении.

Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.