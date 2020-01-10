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Япония высказала свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Японии, пишет LB.ua.
— В связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января, унесшей много человеческих жизней, Япония чтит память жертв и выражает глубочайшие соболезнования их семьям, которые сейчас находятся в скорби, - сказано в заявлении.
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Япония высказала свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Японии, пишет LB.ua.
— В связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января, унесшей много человеческих жизней, Япония чтит память жертв и выражает глубочайшие соболезнования их семьям, которые сейчас находятся в скорби, - сказано в заявлении.
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.