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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен давно эксплуатируется и передано на баланс КП «Центральный городской стадион».
Об этом он заявил в пятницу, 10 января, в ходе пресс-конференции, в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам городского головы, поле передано на баланс стадиона, однако пообещал еще раз перепроверить эту информацию.
— Тренировочное поле уже введено в эксплуатацию. Уже якобы поле передано в собственность… Ну, насколько мне известно. Я не могу все знать в деталях по всему городу, но давайте я обращу на это внимание и дам вам информацию. Но, мне кажется, что поле введено в эксплуатацию, эксплуатируется и уже на балансе стадиона, коммунального предприятия Центральный стадион. Давайте проверим эти данные, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, новое футбольное поле на Центральном городском стадионе в Николаеве открыли 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Во время открытия футбольного поля мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что из бюджета города на него было выделено 25 миллионов гривен.
В феврале 2019 года в мэрии Николаева заявили, что спустя полгода начали процедуру передачи на баланс Центрального городского стадиона нового футбольного поля.
По прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.
В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить.
Тогда же в марте в комментарии корреспонденту НикВести Владимир Коссе заявлял, что процесс передачи футбольного поля на баланс возглавляемого им учреждения не закончен. В тоже время чиновник не мог точно сказать, когда Управление капитального строительства закончит данный процесс.
В апреле 2019 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что газон на футбольном поле Центрального стадиона восстанавился после того, как в почву внесли удобрения.
Тогжа же, в апреле 2019 года, начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета в феврале 2019 года уже передало на баланс Центрального городского стадиона новое футбольное поле.
В июне 2019 года Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.
В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не может там готовиться к чемпионату.
9 января 2020 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявил, что что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен, газон на котором в прошлом году высыхал дважды, до сих пор не передано на баланс стадиона.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен давно эксплуатируется и передано на баланс КП «Центральный городской стадион».
Об этом он заявил в пятницу, 10 января, в ходе пресс-конференции, в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам городского головы, поле передано на баланс стадиона, однако пообещал еще раз перепроверить эту информацию.
— Тренировочное поле уже введено в эксплуатацию. Уже якобы поле передано в собственность… Ну, насколько мне известно. Я не могу все знать в деталях по всему городу, но давайте я обращу на это внимание и дам вам информацию. Но, мне кажется, что поле введено в эксплуатацию, эксплуатируется и уже на балансе стадиона, коммунального предприятия Центральный стадион. Давайте проверим эти данные, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, новое футбольное поле на Центральном городском стадионе в Николаеве открыли 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Во время открытия футбольного поля мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что из бюджета города на него было выделено 25 миллионов гривен.
В феврале 2019 года в мэрии Николаева заявили, что спустя полгода начали процедуру передачи на баланс Центрального городского стадиона нового футбольного поля.
По прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.
В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить.
Тогда же в марте в комментарии корреспонденту НикВести Владимир Коссе заявлял, что процесс передачи футбольного поля на баланс возглавляемого им учреждения не закончен. В тоже время чиновник не мог точно сказать, когда Управление капитального строительства закончит данный процесс.
В апреле 2019 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что газон на футбольном поле Центрального стадиона восстанавился после того, как в почву внесли удобрения.
Тогжа же, в апреле 2019 года, начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета в феврале 2019 года уже передало на баланс Центрального городского стадиона новое футбольное поле.
В июне 2019 года Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.
В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не может там готовиться к чемпионату.
9 января 2020 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявил, что что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен, газон на котором в прошлом году высыхал дважды, до сих пор не передано на баланс стадиона.