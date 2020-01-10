Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен давно эксплуатируется и передано на баланс КП «Центральный городской стадион».

Об этом он заявил в пятницу, 10 января, в ходе пресс-конференции, в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам городского головы, поле передано на баланс стадиона, однако пообещал еще раз перепроверить эту информацию.

— Тренировочное поле уже введено в эксплуатацию. Уже якобы поле передано в собственность… Ну, насколько мне известно. Я не могу все знать в деталях по всему городу, но давайте я обращу на это внимание и дам вам информацию. Но, мне кажется, что поле введено в эксплуатацию, эксплуатируется и уже на балансе стадиона, коммунального предприятия Центральный стадион. Давайте проверим эти данные, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, новое футбольное поле на Центральном городском стадионе в Николаеве открыли 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Во время открытия футбольного поля мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что из бюджета города на него было выделено 25 миллионов гривен.

Александр Сенкевич на открытии поля Владимир Коссе на открытии поля

В феврале 2019 года в мэрии Николаева заявили, что спустя полгода начали процедуру передачи на баланс Центрального городского стадиона нового футбольного поля.

По прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.

В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить.

Тогда же в марте в комментарии корреспонденту НикВести Владимир Коссе заявлял, что процесс передачи футбольного поля на баланс возглавляемого им учреждения не закончен. В тоже время чиновник не мог точно сказать, когда Управление капитального строительства закончит данный процесс.

В апреле 2019 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что газон на футбольном поле Центрального стадиона восстанавился после того, как в почву внесли удобрения.

Тогжа же, в апреле 2019 года, начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета в феврале 2019 года уже передало на баланс Центрального городского стадиона новое футбольное поле.

Поле в июне 2019 года

В июне 2019 года Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.

В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не может там готовиться к чемпионату.

9 января 2020 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявил, что что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен, газон на котором в прошлом году высыхал дважды, до сих пор не передано на баланс стадиона.