Офис Генерального прокурора просит Канаду предоставить имеющуюся информацию о катастрофе самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

— Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что запрос об информации связан с заявлением премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможном впечатление самолета ракетой.

Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Также, Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о ходе расследования авиакатастрофы рейса PS752, выполнявшегося самолетом с регистрационным номером UR-PSR авиакомпании «Международные авиалинии Украины».