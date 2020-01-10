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Расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет.
Об этом заявил официальный представитель властей Ирана, передает Reuters.
По его словам, расследование авиакатастрофы в Иране может занять до двух лет. Он также отметил, что расшифровка черных ящиков продлится один-два месяца, и Тегеран предпочел бы самостоятельно проводить расшифровку.
В то же время представитель иранских властей подчеркнул, что данные черных ящиков при необходимости могут отправить в Украину, Канаду, Францию или Россию.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков.
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Расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет.
Об этом заявил официальный представитель властей Ирана, передает Reuters.
По его словам, расследование авиакатастрофы в Иране может занять до двух лет. Он также отметил, что расшифровка черных ящиков продлится один-два месяца, и Тегеран предпочел бы самостоятельно проводить расшифровку.
В то же время представитель иранских властей подчеркнул, что данные черных ящиков при необходимости могут отправить в Украину, Канаду, Францию или Россию.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков.