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Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратиться народных депутатов Украины от партии «Слуга народа» с просьбой помочь выделить средства из Государственного фонда регионального развития на реконструкцию покрытия зоны для бега на Центральном городском стадионе.
Об этом он сказал сегодня, 10 января, во время пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.
По словам Александра Сенкевича, если обновят покрытие беговых дорожек, то зимний период времени на стадионе сможет тренироваться сборная Украины по легкой атлетике.
— В следующем году мы планируем обратиться и к депутатам Верховной Рады, поискать деньги в ГФРР, чтобы реконструировать беговую зону. Законченные работы по зеленой зон не значат, что стадион готов. Там нужно обновить покрытие для бега. Если мы приведем в нормальное состояние эту зону, мы можем стать городом, в котором сборная Украины по легкой атлетике могла тренироваться у нас зимой, - сказал он.
Также на ближайшем аппартном совещании мэр поручит привести в порядок легкоатлетический манеж, который находится в будущем сквере возле стадиона.
— В понедельник на аппаратном совещании буду давать поручение привести в нормальное состояние наш легкоатлетический манеж. Он в ужасном состоянии, весь ржавый. Его уж лет 20 нужно было отпескоструить и покрасить. Думаю, в этом году мы сможем это сделать, - добавил Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен давно эксплуатируется и передано на баланс КП «Центральный городской стадион».
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратиться народных депутатов Украины от партии «Слуга народа» с просьбой помочь выделить средства из Государственного фонда регионального развития на реконструкцию покрытия зоны для бега на Центральном городском стадионе.
Об этом он сказал сегодня, 10 января, во время пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.
По словам Александра Сенкевича, если обновят покрытие беговых дорожек, то зимний период времени на стадионе сможет тренироваться сборная Украины по легкой атлетике.
— В следующем году мы планируем обратиться и к депутатам Верховной Рады, поискать деньги в ГФРР, чтобы реконструировать беговую зону. Законченные работы по зеленой зон не значат, что стадион готов. Там нужно обновить покрытие для бега. Если мы приведем в нормальное состояние эту зону, мы можем стать городом, в котором сборная Украины по легкой атлетике могла тренироваться у нас зимой, - сказал он.
Также на ближайшем аппартном совещании мэр поручит привести в порядок легкоатлетический манеж, который находится в будущем сквере возле стадиона.
— В понедельник на аппаратном совещании буду давать поручение привести в нормальное состояние наш легкоатлетический манеж. Он в ужасном состоянии, весь ржавый. Его уж лет 20 нужно было отпескоструить и покрасить. Думаю, в этом году мы сможем это сделать, - добавил Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен давно эксплуатируется и передано на баланс КП «Центральный городской стадион».