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Об этом заявил член политсовета партии «Амцахара» Рамаз Джопуа, передает ТАСС.
— Наши сторонники еще приедут. Сколько нужно, столько будем здесь стоять. Должны состояться новые выборы, страной должен руководить человек, который не разделяет свой народ,— сказал Джопуа.
В то же время «Интерфакс» пишет, что так называемый «секретарь Совета безопасности Абхазии» Мухаммед Килби заявил, что оппозиция захватила здание «администрации» и завладела оружием.
— Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые захватили администрацию президента, покинули здание,— сказал он.
В то же время лидер оппозиционеров Аслан Бжания отметил, что протестующие готовы защищаться, если к ним начнут применять силу.
Напомним, 9 января в оккупированной Россией Абхазии сотни оппозиционных протестующих штурмовали «администрацию президента» в городе Сухуми. Они требовали от «президента» Рауля Хаджимба уйти в отставку.
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Об этом заявил член политсовета партии «Амцахара» Рамаз Джопуа, передает ТАСС.
— Наши сторонники еще приедут. Сколько нужно, столько будем здесь стоять. Должны состояться новые выборы, страной должен руководить человек, который не разделяет свой народ,— сказал Джопуа.
В то же время «Интерфакс» пишет, что так называемый «секретарь Совета безопасности Абхазии» Мухаммед Килби заявил, что оппозиция захватила здание «администрации» и завладела оружием.
— Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые захватили администрацию президента, покинули здание,— сказал он.
В то же время лидер оппозиционеров Аслан Бжания отметил, что протестующие готовы защищаться, если к ним начнут применять силу.
Напомним, 9 января в оккупированной Россией Абхазии сотни оппозиционных протестующих штурмовали «администрацию президента» в городе Сухуми. Они требовали от «президента» Рауля Хаджимба уйти в отставку.