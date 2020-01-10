Глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе.

Об этом Виктор Матющенко рассказал сегодня 10 января в ходе совещания по незаконной вырубке леса на территории Николаевской области.

— Я вырос с этими лесами, и знаю кто их уничтожает. На территории Прибугского сельсовета есть Докучаевские лесополосы, они были одними из лучших в СССР, они посажены нашими людьми. Они всегда сохранялись. Мы проводим рейды, и я хочу сказать, что уничтожают лесополосы те люди, которые должны их защищать. Был резонансный случай, о котором писали в прессе, о том, что лесное хозяйство заходит в лес и рубит беспощадно, - рассказал Виктор Матющенко.

Как известно, в конце марта 2019 года между главой Прибугской ОТГ Виктором Матющенко и представители местного лесничества произошел конфликт. Последние приехали домой к Виктору Матющенко, чтобы урегулировать вопрос о его препятствовании проводить работы по вырубке насаждений, на которые у лесников есть все необходимые разрешительные документы, выданные лесным хозяйством Украины. В результате между сторонами возник словесный конфликт и драка, во время которой телесные повреждения получили как председатель ОТГ, так и представители лесничества. Также был поврежден автомобиль одного из лесников.

По словам Виктора Матющенко дело не расследуют надлежащим образом.

— Я до сих пор не получил ответов, пришел в областную прокуратуру меня отправили назад, сказали, что они не имеют никакого отношения к лесникам. Поэтому я обращаюсь к правоохранительным органам, я думаю мы отработаем это вместе. Меня не просто так кстати збили, они зашли с зажигательной смесью во двор, а дело квалифицировали, как незначительное хулиганство. СМИ писали об этом случае, а полиця приехать не может, - сказала Виктор Матющенко.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин отметил, что впервые слышит об этом.

— Я об этом происшествии вообще слышу впервые, тут прокурор сидит не знаю, но я слышу впервые. Если вас били и угрожали вашей жизни, то почему вы не обратились ко мне лично, если у вас был такой страх?, - спросил Александр Анохин. — Я уже веру потерял, - сказал Виктор Матющенко.

Глава Николаевской ОГА александр Стадник сказал, что в понедельник он поедет в Киев лично зайдет к руководителю .