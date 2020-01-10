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Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко-Riffmaster, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщают #Буквы.
Суд должен был рассмотреть апелляцию еще 8 января, но в связи с тем, что Антоненко не доставили из СИЗО, заседание было перенесено на 10 января.
Сегодня Антоненко доставили в зал заседаний. Он находится в стеклянном боксе.
Адвокат Антоненко сразу же заявил ходатайство, чтобы его подзащитному разрешили сидеть рядом с защитниками. Но суд отклонил эту просьбу, аргументировав свое решение соображениями безопасности участников заседания.
Защитники также заявили, что зафиксированный на видео с камер наблюдения человек – не Антоненко, потому что он другого роста. Защита ссылалась на данные экспертизы, которая недавно появилась в СМИ. В ней указано, что Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину Шеремета.
Адвокаты призвали суд просмотреть соответствующее видео и затребовать результаты экспертизы. В итоге судьи решили видео посмотреть, но результаты экспертизы относительно соответствия роста к материалам жалобы не приобщать.
Стоит отметить, что у здания суда находится много силовиков, которые стоят в несколько рядов.
Напомним, что Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест. Помимо этого, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской провели следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.
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Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко-Riffmaster, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщают #Буквы.
Суд должен был рассмотреть апелляцию еще 8 января, но в связи с тем, что Антоненко не доставили из СИЗО, заседание было перенесено на 10 января.
Сегодня Антоненко доставили в зал заседаний. Он находится в стеклянном боксе.
Адвокат Антоненко сразу же заявил ходатайство, чтобы его подзащитному разрешили сидеть рядом с защитниками. Но суд отклонил эту просьбу, аргументировав свое решение соображениями безопасности участников заседания.
Защитники также заявили, что зафиксированный на видео с камер наблюдения человек – не Антоненко, потому что он другого роста. Защита ссылалась на данные экспертизы, которая недавно появилась в СМИ. В ней указано, что Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину Шеремета.
Адвокаты призвали суд просмотреть соответствующее видео и затребовать результаты экспертизы. В итоге судьи решили видео посмотреть, но результаты экспертизы относительно соответствия роста к материалам жалобы не приобщать.
Стоит отметить, что у здания суда находится много силовиков, которые стоят в несколько рядов.
Напомним, что Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест. Помимо этого, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской провели следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.