Чартерный самолет, на котором Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в страну, перед вылетом из Омана был в Москве (РФ).

Об этом сообщили журналисты texty.org.ua.

В издании отметили, что чартер из Омана мог обойтись Зеленскому в 86 тысяч долларов, учитывая, что стоимость аренды Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000 в час, стартует от 11,5 тысяч долларов.

Учитывая, что из Омана в Киев самолет летел 7,5 часов, Зеленскому перелет обошелся приблизительно в 86 тысяч долларов.

График заказов этого самолета свидетельствует о том, что чартер, вероятнее всего, был заказан еще до авиакатастрофы в Иране. За несколько дней до этого на самолет заказов не было.

4 января он был в Стокгольме, а 7 января – улетел в Москву.

В издании предположили, что Зеленский мог ждать в Омане, пока чартер заберет кого-то из Москвы. Возможно, в Омане Зеленский встречался с кем-то, кто прилетел туда чартером из столицы РФ.

Однако в комментарии НВ пресс-служба Офиса Президента такой вариант опровергла.

— Это абсолютная неправда, — сказали в пресс-службе ОП.

Как ранее сообщали журналисты программы «Схемы», Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту «Киев» (Жуляны).

В то же время пресс- служба президента еще утром 8 января сообщила, что глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.