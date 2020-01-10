Иван Кухта, депутат Николаевского облсовета

Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта назвал абсурдом ситуацию, сложившуюся из-за необоснованного отсутствия на работе главы облсовета Виктории Москаленко.

Об этом он сказал в комментарии НикВести.

Ранее сообщалось о том, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко отсутствовала на работе 2, 3, 8 и 9 января. Нет ее на рабочем месте и сегодня, 10 января. При этом, в облсовете отсутствует информация о причинах ненахождения чиновницы на работе.

— Я не знаю, как это оценивать. Это абсурдная ситуация, когда человек должен находиться на рабочем месте, а его нет, насколько я понимаю, даже в области. Как оценивать? Я думаю, что если бы она была в Николаевской области, понимая проблематику с подписанием договоров, думаю, что она бы соизволила и пришла на работу и подписала договоры. Громада ожидает руководителя областного совета сегодня, - сказал Иван Кухта.

Отвечая на вопросы корреспондента, Иван Кухта сказал, что он лично не общался с Викторией Москаленко, но в ее приемной секретарь ответила, что главы облсовета «и сегодня нет на рабочем месте».

При этом, депутат отметил, что по его информации это не первый случай отсутствия Виктории Москаленко на работе без причины. Он напомнил, как экс-депутат облсовета Михаил Соколов не раз подымал вопрос о том, что Виктория Москаленко часто большую часть дня не находится на работе.

По его мнению, правоохранительные органы должны дать правовую оценку этой ситуации.

Напомним, из-за ненахождения Виктории Москаленко на работе, созданные в рамках реформирования новые юридические лица медучреждений в Николаевской области не могут начать свою работу. Для того, чтобы вести хозяйственную деятельность, фактически новосозданные больницы должны заключить договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ) для получения финансирования, однако руководители больницы не могут это сделать без доверенности, которую должна подписать глава Николаевского облсовета Виктории Москаленко.

Как известно, зарплата главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко в среднем составляет около 60 тысяч гривен в месяц.